Про нас
Національний історико-архітектурний музей (НІАМ) «Київська фортеця» є правонаступником музею «Косий капонір», який був заснований в 1930 році. В 1991 році рішенням Київської міської ради народних депутатів музей «Косий капонір» був перейменований на Історико-архітектурну пам’ятку-музей «Київська фортеця». В 2007 році Указом Президента України музею «Київська фортеця» надано статус Національного.
Музейний комплекс створений на базі Госпітального укріплення Київської фортеці та включає в себе три музейні експозиції, які розповідають про історію фортифікації Києва, історію фортифікації на теренах України з часів Трипільської культури до початку ХХ ст. та експозицію просто неба з валами, ровами, капонірами, Північною півбаштою, фортечними стінами.
Артефакти, події та біографії відображають історію національних визвольних рухів в Україні з якими тісно пов’язані фортечні споруди, історію стійкості столиці перед обличчям ворога, демонструють дух свободи від Революції на граніті до Революції Гідності та героїчні події оборони Києва від російської навали у 2022 році, які докорінно змінили весь перебіг російсько-української війни.
На сьогодні комплекс пам’яток Київської фортеці є одним з найбільших у Європі серед фортець, що збереглися.
До уваги відвідувачів представлена унікальна постійно діюча виставка історії артилерії «Від ядра до снаряду» та єдина в Європі колекція автоматичної зброї.
Музей має суттєве значення для громади Печерського району та всього міста. Тут надаються різноманітні культурні послуги, проводяться соціальні заходи для цільових аудиторій, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та ветеранок, Захисників та Захисниць, враховуються інтереси, думки та погляди кожного.
Музей знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 24-А.
Замовлення на проведення екскурсій приймаються за телефонами:
(044) 235-01-46, (044) 288-23-41
Генеральний директор: Оксана Новікова-Вигран.
e-mail: fortresskyiv@kyivcity.gov.ua
Телефон для довідок: (044) 288-23-41
Охорона (телефон працює цілодобово):
(044) 235-11-88
Режим роботи музейних експозицій:
Понеділок — санітарний день
Вівторок-четвер — з 10.00 до 17.00
П’ятниця – з 10.00 до 16.00
Субота – неділя з 10.00 до 18.00
День безкоштовного відвідування – остання п’ятниця місяця.
Іzi.travel: https://izi.travel/ru/404e-ob-iekti-gospitalnogo-ukriplennya-niam-kiyivska-fortecya/uk
На вході на територію НІАМ «Київська фортеця» для людей з інвалідністю по зору розміщений інформаційно-демонстраційний стенд із покриттям для тактильного сприйняття контурів Госпітального укріплення (зі спорудами, валами, ровами, ескарповою стіною). На стенді розміщена інформація українською та англійською мовами, а також, шрифтом Брайля.
В експозиції музею відвідувачі мають можливість ознайомитись з музейними предметами за допомогою тактильних стендів, на яких розміщена інформація про експонати, надрукована українською мовою та шрифтом Брайля. Також, стенди мають QR коди для отримання аудіоінформації. Крім того, в залах музею розміщені тактильні 3D моделі музейних предметів.
В експозиції виділені предмети, доступні для тактильного сприйняття. Можна замовити адаптовану екскурсію, а для більш детального самостійного ознайомлення є путівник по музею, надрукований шрифтом Брайля.
Експозиції музею оснащені пандусами, всі сходи і пороги позначені жовтою фарбою. На автостоянці виділені місця для паркування.
Прогулянка музеєм у 3D
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Музей бере участь у різноманітних благодійних акціях проте, і сам Музей потребує на благодійну підтримку збоку меценатів та партнерів. У НІАМ “Київська фортеця” є спеціальний благодійний рахунок, на який можна перерахувати цільові кошти на підтримку Музею:
НІАМ “Київська фортеця”
Код ЄДРПОУ 02224229
UA 618201720314291002301050009
Код банку 820172 Державна казначейська служба України УДКСУ в Печерському районі м. Києва
благодійний внесок на діяльність Музею