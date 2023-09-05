

















Національний історико-архітектурний музей (НІАМ) «Київська фортеця» є правонаступником музею «Косий капонір», який був заснований в 1930 році. В 1991 році рішенням Київської міської ради народних депутатів музей «Косий капонір» був перейменований на Історико-архітектурну пам’ятку-музей «Київська фортеця». В 2007 році Указом Президента України музею «Київська фортеця» надано статус Національного.

Музейний комплекс створений на базі Госпітального укріплення Київської фортеці та включає в себе три музейні експозиції, які розповідають про історію фортифікації Києва, історію фортифікації на теренах України з часів Трипільської культури до початку ХХ ст. та експозицію просто неба з валами, ровами, капонірами, Північною півбаштою, фортечними стінами.

Артефакти, події та біографії відображають історію національних визвольних рухів в Україні з якими тісно пов’язані фортечні споруди, історію стійкості столиці перед обличчям ворога, демонструють дух свободи від Революції на граніті до Революції Гідності та героїчні події оборони Києва від російської навали у 2022 році, які докорінно змінили весь перебіг російсько-української війни.

На сьогодні комплекс пам’яток Київської фортеці є одним з найбільших у Європі серед фортець, що збереглися.

До уваги відвідувачів представлена унікальна постійно діюча виставка історії артилерії «Від ядра до снаряду» та єдина в Європі колекція автоматичної зброї.

Музей має суттєве значення для громади Печерського району та всього міста. Тут надаються різноманітні культурні послуги, проводяться соціальні заходи для цільових аудиторій, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та ветеранок, Захисників та Захисниць, враховуються інтереси, думки та погляди кожного.

Музей знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 24-А.

Замовлення на проведення екскурсій приймаються за телефонами:

(044) 235-01-46, (044) 288-23-41

Генеральний директор: Оксана Новікова-Вигран.

e-mail: fortresskyiv@kyivcity.gov.ua

Телефон для довідок: (044) 288-23-41

Охорона (телефон працює цілодобово):

(044) 235-11-88

Режим роботи музейних експозицій:

Понеділок — санітарний день

Вівторок-четвер — з 10.00 до 17.00

П’ятниця – з 10.00 до 16.00

Субота – неділя з 10.00 до 18.00

День безкоштовного відвідування – остання п’ятниця місяця.

Іzi.travel: https://izi.travel/ru/404e-ob-iekti-gospitalnogo-ukriplennya-niam-kiyivska-fortecya/uk

На вході на територію НІАМ «Київська фортеця» для людей з інвалідністю по зору розміщений інформаційно-демонстраційний стенд із покриттям для тактильного сприйняття контурів Госпітального укріплення (зі спорудами, валами, ровами, ескарповою стіною). На стенді розміщена інформація українською та англійською мовами, а також, шрифтом Брайля.

В експозиції музею відвідувачі мають можливість ознайомитись з музейними предметами за допомогою тактильних стендів, на яких розміщена інформація про експонати, надрукована українською мовою та шрифтом Брайля. Також, стенди мають QR коди для отримання аудіоінформації. Крім того, в залах музею розміщені тактильні 3D моделі музейних предметів.

В експозиції виділені предмети, доступні для тактильного сприйняття. Можна замовити адаптовану екскурсію, а для більш детального самостійного ознайомлення є путівник по музею, надрукований шрифтом Брайля.

Експозиції музею оснащені пандусами, всі сходи і пороги позначені жовтою фарбою. На автостоянці виділені місця для паркування.

Прогулянка музеєм у 3D

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Музей бере участь у різноманітних благодійних акціях проте, і сам Музей потребує на благодійну підтримку збоку меценатів та партнерів. У НІАМ “Київська фортеця” є спеціальний благодійний рахунок, на який можна перерахувати цільові кошти на підтримку Музею:

НІАМ “Київська фортеця”

Код ЄДРПОУ 02224229

UA 618201720314291002301050009

Код банку 820172 Державна казначейська служба України УДКСУ в Печерському районі м. Києва

благодійний внесок на діяльність Музею